Інтерфакс-Україна
Події
19:35 11.06.2026

Уряд призначив Будчик першим заступником голови Державної регуляторної служби, погодив – заступників очільника Луганської ОДА

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Уряд призначив Будчик першим заступником голови Державної регуляторної служби, погодив – заступників очільника Луганської ОДА

Кабінет міністрів призначив Наталію Будчик першим заступником голови Державної регуляторної служби України, повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Призначено: Будчик Наталію Іванівну першим заступником голови Державної регуляторної служби України", – написав він у телеграм-каналі у четвер.

Також Мельничук повідомив про погодження урядом наступних призначень: Івана Бочка першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА); Олексія Смирнова – заступником голови Луганської облдержадміністрації.

 

Теги: #кабмін #кадри

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