19:35 11.06.2026
Уряд призначив Будчик першим заступником голови Державної регуляторної служби, погодив – заступників очільника Луганської ОДА
Кабінет міністрів призначив Наталію Будчик першим заступником голови Державної регуляторної служби України, повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.
"Призначено: Будчик Наталію Іванівну першим заступником голови Державної регуляторної служби України", – написав він у телеграм-каналі у четвер.
Також Мельничук повідомив про погодження урядом наступних призначень: Івана Бочка першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА); Олексія Смирнова – заступником голови Луганської облдержадміністрації.