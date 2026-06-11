Уряд призначив Будчик першим заступником голови Державної регуляторної служби, погодив – заступників очільника Луганської ОДА

Кабінет міністрів призначив Наталію Будчик першим заступником голови Державної регуляторної служби України, повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Призначено: Будчик Наталію Іванівну першим заступником голови Державної регуляторної служби України", – написав він у телеграм-каналі у четвер.

Також Мельничук повідомив про погодження урядом наступних призначень: Івана Бочка першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА); Олексія Смирнова – заступником голови Луганської облдержадміністрації.