Інтерфакс-Україна
Події
19:31 11.06.2026

В Одесі відкрили 13 безпечних пляжних зон для оздоровлення

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В Одесі відкрили 13 безпечних пляжних зон для оздоровлення

13 безпечних пляжних зон відкрито в Одесі, серед них пляжі "Золотий берег", "Курортний", "Аркадія" та інклюзивний пляж "Без меж", повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Сьогодні підписав спільний з командуванням оперативно-тактичного угруповання "Одеса" наказ про доступ громадян до оздоровчих зон на узбережжі. За матеріалами Спеціальної комісії МВА, яка обстежила ділянки, перші 13 пляжних зон визнано такими, що відповідають встановленим вимогам безпеки", – написав він у Телеграмі у четвер.

За його словами, серед відкритих локацій – пляжі "Золотий берег", "Курортний", комунальний пляж для осіб з інвалідністю, "Чайка", "Аркадія" (у районі нічних клубів Red Line та Ibiza), "Дельфін", "Калетон" та інклюзивний пляж "Без меж".

Кіпер повідомив, що перед відкриттям усі ділянки були перевірені на доступність до укриттів, організації рятувальних постів та інших необхідних умов для перебування людей. Він зазначив, що перелік безпечних зон для оздоровлення може розширюватися після проходження відповідних перевірок.

"Оздоровлюйтесь і будьте уважні до сигналів повітряної тривоги та рекомендацій рятувальних служб", – наголосив Кіпер.

 

Теги: #пляжі #одеса

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