Глава МВС Клименко створив робочу групу з питань обігу цивільної зброї

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про створення робочої групи з нормативно-правового врегулювання питань обігу цивільної зброї.

"Саме в межах цього майданчика погоджені позиції ставатимуть пропозиціями, які будуть направлені до профільного Комітету Верховної Ради", – написав Клименко у Телеграмі у четвер.

За його інформацією, під час попередніх консультацій визначили два питання, які потребують першочергового опрацювання.

"Перше: чітка та зрозуміла процедура отримання дозволу на зброю. Друге: питання відповідальності та самозахисту", – повідомив Клименко.

За його словами, завдання – напрацювати зрозумілі, справедливі та безпечні правила, які враховуватимуть як право громадян, так і безпекові інтереси держави.