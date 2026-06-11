"Укрзалізниця" з 28 червня призначає щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №753/754 Дніпро-Одеса

АТ "Укрзалізниця" із 28 червня призначило новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №753/754 Дніпро-Одеса, йдеться у повідомленні компанії у четвер.

"Це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд "Інтерсіті ", який поєднає Дніпро та Одесу", – написала "Укрзалізниця" у Телеграм.

Крім того, з 27 червня курсуватиме новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №765/766 Київ-Одеса.

"Укрзалізниця" також збільшує курсування швидкісних поїздів №763/764 Київ-Одеса та №748/747 Київ-Тернопіль до шести разів на тиждень замість трьох.

"Забезпечити призначення нових рейсів та збільшення періодичності курсування існуючих вдалося завдяки оптимізації обороту швидкісного рухомого складу", – наголосили у компанії.

Зазначається, що на літній період сформовано новий цикл курсування швидкісних електропоїздів за трикутником Київ-Одеса-Дніпро, що дозволяє одному й тому ж рухомому складу послідовно обслуговувати одразу кілька напрямків із високим попитом та ефективніше використовувати наявний парк.

"У результаті пасажири отримують більше рейсів і більше місць на найбільш затребуваних маршрутах літнього сезону", – додали в "Укрзалізниці".

У компанії також уточнили, що продаж квитків вже розпочато.

Як повідомлялось, за перший тиждень червня (1-7 червня) "Укрзалізниця" перевезла 472,9 тис. пасажирів. При цьому найбільше пасажирів (понад 13 тис.) подорожувало потягом №104 Львів-Лозова.

Тоді у компанії наголосили, що загалом планують протягом трьох місяців літа перевезти 7 млн пасажирів.