Поліція провела спецоперацію по затриманню чоловіка, що взяв в заручники дружину та дитину в Ужгороді

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Спецпризначенці поліції з Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) провели спецоперацію та затримали озброєного чоловіка, який забарикадувався з дружиною та дитиною у будинку в Ужгороді, повідомили у Національній поліції України.

"Сьогодні близько 16:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів Ужгорода чоловік погрожує дружині пістолетом. Заявниця чула звуки пострілів. На момент прибуття нарядів поліції чоловік забарикадувався у будинку, де разом із ним перебувала його дружина та 5-річна дитина", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі правоохоронців.

Зазначається, що на контакт із поліцейськими чоловік не виходив.

За повідомленням, спецпризначенці КОРД провели спецоперацію та затримали зловмисника. Дитині та жінці забезпечили безпечний вихід з будинку. Наразі їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.