Інтерфакс-Україна
Події
18:59 11.06.2026

На Дніпропетровщині 12 людей дістали поранень, серед них – дитина

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На Дніпропетровщині 12 людей дістали поранень, серед них – дитина
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупаційні війська станом на 18:30 понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами, 12 людей зазнали поранень, серед них – дитина, наразі одна жінка у важкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Понівечені відділення банку, адмінбудівля, заправка, приватні будинки та автомобілі. Поранень дістали п’ятеро людей. Це чоловіки 21 і 19 років, жінки 61 та 57 років, а ще 15-річна дівчина", – написав він у Телеграмі у четвер

За даними ОВА, на Синельниківщині противник поцілив по Васильківській громаді. Пошкоджені зо два десятки приватних будинків, гаражі, автівки та господарчі споруди. Постраждали семеро людей – п’ять жінок та двоє чоловіків. Госпіталізовані четверо людей. 64-річна поранена – у важкому стані. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Як зазначив Ганжа, били окупанти й по Грушівській громаді, що на Криворіжжі, була понівечена заправка.

Теги: #дніпропетровщина

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