Інтерфакс-Україна
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18:51 11.06.2026

Зеленський заснував почесну відзнаку "Громада-рятівник"

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Зеленський заснував почесну відзнаку "Громада-рятівник"
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування почесної відзнаки "Громада-рятівник" для відзначення територіальних громад, жителі яких проявили мужність, милосердя та солідарність під час протидії російській агресії.

Відповідний указ №491/2026 опубліковано на сайті президента у четвер.

Згідно з положенням про відзнаку, її присвоюватимуть громадам, жителі яких масово надають гуманітарну допомогу прифронтовим територіям, підтримують Сили оборони України, сприяють зміцненню обороноздатності держави та здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності й суверенітету України.

Подання щодо присвоєння відзнаки можуть вносити Кабінет міністрів України, обласні та Київська міська державні або військові адміністрації. Рішення про нагородження ухвалюватиметься указом президента. Повторне присвоєння відзнаки не передбачене.

Територіальній громаді, якій буде присвоєно почесну відзнаку, вручатимуть спеціальну статуетку, пам’ятну плакетку та футляр. Вручення буде здійснюватиме президент або уповноважені ним посадові особи.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Теги: #відзнака #громада_рятівник

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