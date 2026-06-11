ВМС ЗСУ: Уражено військовий об'єкт ЧФ РФ у Севастополі

Військово-морські сили Збройних сил України повідомили про ураження військового об’єкту противника в бухті Стрілецька м. Севастополь на тимчасово окупованій території України.

"У ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом "Нептун" по військовому об’єкту противника в бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ВМС.

Як повідомляється, унаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту РФ.