18:46 11.06.2026
ВМС ЗСУ: Уражено військовий об'єкт ЧФ РФ у Севастополі
Військово-морські сили Збройних сил України повідомили про ураження військового об’єкту противника в бухті Стрілецька м. Севастополь на тимчасово окупованій території України.
"У ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом "Нептун" по військовому об’єкту противника в бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ВМС.
Як повідомляється, унаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту РФ.