Інтерфакс-Україна
Події
18:44 11.06.2026

Заступниця міністра культури Лаюк: Читання все ще продовжує бути чудовою розвагою

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Заступниця міністра культури Лаюк: Читання все ще продовжує бути чудовою розвагою
Фото: Єгор Шуміхін

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вважає, що Україна не може собі дозволити не працювати над залученням нових людей до практик читання і утримуванням існуючих читачів.

"У світі про це говорять доволі сумно (про залучення нових читачів – ІФ-У). Кажуть, що поїзд уже давненько поїхав, приблизно тоді, коли розгорнулася світова фінансова криза, і після цього нам уже нема сенсу нікого залучати, аби якось утримати тих, хто ще взагалі книжки читає. Я переконана, що ми не можемо собі цього дозволяти ні як країна, ні як спільнота, тому що читання впливає на нас на різних рівнях", – сказала Лаюк на презентації національного дослідження читання в четвер в Києві.

За її словами, читання, зокрема, впливає на рівень психічного здоров’я.

"Ми почуваємося краще, коли ми читаємо, тому що ми проводимо час не з фрагментованою інформацією, а з цілісним наративом… І врешті-решт читання все ще продовжує бути чудовою розвагою і способом побудувати нові контакти", – додала вона.

Заступниця міністра зазначила, що в дослідженні важливо було вивести хороші практики читання у тенденції та тренди, для того, щоб зрозуміти, куди рухатися, і знайти спосіб, як добрі тренди підтримувати системно.

"І це, напевне, для команди всередині Мінкульту, для команд, з якими ми працюємо, це головне, з чим ми виходимо з цього дослідження. Зафіксувати тенденції і зрозуміти, що з ними робити, і спробувати зробити це швидко і настільки добре, наскільки це в нас може вдатися", – додала Лаюк.

З дослідженням можна ознайомитися за посиланням: https://mincult.gov.ua/wp-content/uploads/2026/06/gradus_report_minkult_doslidzhennya-instrumentiv-chytannya-v-ukrayini_10062026.pdf

Як повідомлялося, дослідження інструментів залучення читачів книжок в Україні показують, що основним бар’єром до читання є відсутність читацької звички і середовища, в якому книжка є частиною повсякденного життя, а не ціна чи відсутність часу. Зокрема, серед ключових висновків дослідження: основний бар’єр для читання – не ціна і не брак часу, а відсутність сформованої звички; повернення до читання рідко є усвідомленим рішенням – найчастіше це рекомендація від знайомого, відвідування книгарні або зміна обставин; після повернення нові читачі одразу демонструють високу активність – близько десяти книжок у перший рік.

Національне дослідження читання Міністерство культури України ініціювало навесні 2026 року. Перші інсайти були представлені 30 травня на "Книжковому Арсеналі". Наступним етапом стане масштабне кількісне дослідження, яке охопить усі регіони країни та складе портрет сучасного читача.

Теги: #дослідження #лаюк #читання

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