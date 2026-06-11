Інтерфакс-Україна
Події
18:14 11.06.2026

Очільник Запорізької ОВА закликав мешканців ТОТ евакуюватись

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Очільник Запорізької ОВА закликав мешканців ТОТ евакуюватись

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров звернувся до мешканців тимчасово окупованої території (ТОТ) Запорізької області – натякнув на активізацію дій Сил оборони України по військових об’єктах ворога та закликав до евакуації.

"Ворог надто довго вважав Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Генічеськ своїм глибоким тилом. Надто довго використовував окуповану частину Запорізької та Херсонської областей як логістичний центр для забезпечення своїх військ. Надто довго переконував людей, що окупація назавжди. Сьогодні ситуація змінюється. Сили оборони України системно завдають ударів по військовій інфраструктурі окупантів, їхніх пунктах управління, складах та маршрутах забезпечення", – сказав він у відеозверненні у Телеграмі обладміністрації у четвер.

"І я хочу звернути увагу на головне – чим більше окупанти використовують ТОТ для військових потреб, тим більше ризиків виникає для мирних людей. Саме тому закликаю всіх, хто має таку можливість, не відкладати рішення про виїзд. Найцінніше, що є у кожної людини, – це життя", – наголосив він.

Теги: #тот #запорізька #евакуація #херсонська

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