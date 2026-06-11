Інтерфакс-Україна
Події
18:10 11.06.2026

Стефанчук обговорив із представниками ЛГБТК+ спільноти роботу над новим Цивільним кодексом

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та представники ЛГБТК+ спільноти обговорили роботу над проєктом нового Цивільного кодексу.

"Говорили про положення законопроєкту №15150 – проєкту нового Цивільного кодексу України – та пропозиції до його доопрацювання. Для нас важливо зберігати відкритий і відповідальний діалог щодо питань, які стосуються людини, її гідності, приватного життя та рівності прав. Усі пропозиції мають бути уважно опрацьовані з урахуванням Конституції України, практики ЄСПЛ, європейських стандартів і необхідного суспільного балансу", – написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

За інформацією на сторінці громадської організації Insight LGBTQ NGO у Фейсбуці, представники ЛГБТК+спільноти представили свої ініціативи щодо змін до проєкту закону.

Серед пропозицій – виключення з проєкту положення про фактичні сімейні відносини як союз чоловіка та жінки, а також інтеграція до Цивільного кодексу ознак СОГІ (сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність). Пропонується також вилучити норму про визнання шлюбу недійсним у випадку зміни статі одним із подружжя. Окремо наголошується на необхідності визнання (через механізми міжнародного приватного права) партнерств і шлюбів, укладених за кордоном між особами однієї статі, у тому числі громадянами України. Серед ініціатив – інтеграція інституту зареєстрованого партнерства до нового Цивільного кодексу.

"Ми вітаємо початок цього діалогу та дякуємо голові Верховної Ради за готовність до обговорення порушених питань. Попередньо було підтверджено підтримку двох важливих вимог ЛГБТІК+-громадян: повернення чинного визначення сім’ї та виключення положення про фактичний сімейний союз як проживання чоловіка і жінки однієї сім’єю без реєстрації шлюбу. За словами спікера, відповідні поправки вже подані ним особисто, очікується, що вони будуть підтримані під час підготовки законопроєкту до другого читання", – йдеться у публікації.

Як раніше зазначалося, президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо потреби культурного продукту для нормалізації ставлення до ЛГБТ в Україні, наголосив на важливості відкритого діалогу з суспільством.

"Я вважаю, що потрібно з суспільством про все відкрито говорити. І це абсолютно нормально. Ми всі з вами тут, ми захищаємо державу. Ми однакові, і у нас однакові права абсолютно, незважаючи на будь-які, не знаю, абсолютно якісь упередження, вибачте, людей з XV століття. Ми з вами сучасні люди", – сказав Зеленський під час події з нагоди старту відбору проєктів ініціативи "Тисячовесна" в четвер в Києві, відповідаючи на запитання очільника ГО "Українські ЛГБТ-військові за рівні права", чи потрібні зараз культурні продукти для нормалізації ЛГБТ в Україні і для підвищення толерантності і інклюзії серед населення.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Цивільного кодексу України 28 квітня.

Теги: #стефанчук #цивільний_кодекс #лгбт

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