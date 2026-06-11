Інтерфакс-Україна
Події
18:08 11.06.2026

80-річна колишня лікарка та співачка Харківської опери фігурують у справі про фіктивні інвалідності для ухилянтів

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80-річна колишня лікарка та співачка Харківської опери фігурують у справі про фіктивні інвалідності для ухилянтів
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині викрито групу з чотирьох осіб, яка організувала схему ухилення від мобілізації, якою, за даними правоохоронців, встигли скористатися понад 100 чоловіків.

"Організаторка оборудки – 80-річна мешканка міста Південне Харківського району, яка все життя працювала у медичній сфері та свого часу обіймала посаду заступника головного лікаря однієї з лікарень у Харкові. До схеми вона залучила сімейного лікаря медзакладу, свого сина та племінницю, яка працює співачкою у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М. В. Лисенка (ХНАТОБ)", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, організаторка, використовуючи свій багаторічний стаж, статус та зв’язки у медичних колах, жінка пропонувала військовозобов’язаному чоловіку "допомогти" оформити фіктивну інвалідність для отримання відстрочки від мобілізації. Племінниця сканувала і передавала медичні документи та підводила "клієнтів" до конкретного сімейного лікаря, який видавав потрібні направлення до спеціалістів залежно від вигаданого захворювання. Син організаторки виступав "кур’єром" для отримання грошей (6 тис.дол), які в подальшому розподілялись між членами групи.

В одному з епізодів, задокументованому правоохоронцями, організаторка забезпечила "клієнту" проходження медоглядів, забезпечила дві фіктивні госпіталізації на стаціонарне лікування та посприяла отриманню консультативного висновку про нібито наявність хвороби. Після цього лікар направив відповідний пакет медичних документів на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. При цьому організаторка особисто проінструктував "клієнта", як поводитися перед експертною комісією, щоб гарантовано отримати інвалідність. Завдяки цьому чоловік отримав безстрокову третю групу інвалідності та офіційну відстрочку від призову.

Всіх членів групи затримано. Їм повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Теги: #ухилянти #схема #харківська

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