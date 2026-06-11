Уряд дозволив передавати військовим у власність квартири, надані в/ч на праві узуфрукта

Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет України ухвалив постанову №750 від 10 червня 2026 року, якою вніс зміни до положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах та внормував передачу квартир, що знаходяться на засадах узуфрукта.

Відповідно до урядового рішення, положення доповнено нормою, згідно з якою квартири у житлових будинках (будинки), що були передані військовим частинам у користування на праві узуфрукта держмайна, передаються у власність військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей.

Таке право надається категоріям громадян, які відповідно до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Статуту звання Герой України (затвердженого указом президента України від 2 грудня 2002 року №1114) мають право на їх безоплатне отримання у порядку, визначеному законодавством.

Узуфрукт – це речове право, яке надає узуфруктарію право безоплатного володіння та користування майном, що перебуває у державній або комунальній власності, без права його відчуження або зміни призначення. Щодо узуфруктаріїв, то ними можуть бути органи місцевого самоврядування та держвлади, комунальні організації, держтовариства, а також юрособи, що не мають на меті одержання прибутку та єдиним учасником (засновником) яких є відповідно держава або територіальна громада.