Застосовано зброю проти чоловіка, що завдав ножових поранень трьом поліцейським під час обшуку: нападник помер

Національна поліція України повідомила про озброєний напад на поліцейських у Запоріжжі під час обшуку – фігурант завдав ножових поранень трьом поліцейським; проти нього було застосовано зброю, через отримане поранення нападник помер.

"Сьогодні, 11 червня, близько 15:40 у Заводському районі Запоріжжя під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта кримінального провадження стався озброєний напад на працівників поліції", – йдеться у повідомленні Нацполіції у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що під час проведення слідчих дій чоловік раптово напав на правоохоронців, застосував сльозогінний газ та завдав ножових поранень трьом поліцейським.

"Попри законні вимоги припинити протиправні дії, нападник продовжував чинити збройний опір та створював безпосередню загрозу життю і здоров’ю працівників поліції. Для відвернення смертельної небезпеки один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок отриманого поранення нападник помер", – заявили в поліції.

Трьох поліцейських із ножовими пораненнями госпіталізовано. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники Державного бюро розслідувань та інші профільні служби. Проводиться комплекс першочергових слідчих дій для встановлення всіх обставин події.