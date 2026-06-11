Інтерфакс-Україна
Події
17:14 11.06.2026

Зустріч глав Міноборони України і Франції: В пріоритеті - закупівля радарів і ракет Aster-30

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Зустріч глав Міноборони України і Франції: В пріоритеті - закупівля радарів і ракет Aster-30
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Михайло Федоров обговорив із міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен пріоритети співпраці для посилення української протиповітряної оборони.

"Обговорили пріоритети співпраці для посилення української ППО та захисту українських міст уже цьогоріч. Один із важливих напрямів співпраці – пришвидшення закупівлі радарів. Вони є критично важливим складником протиповітряної оборони та підвищують ефективність виявлення повітряних загроз. Окрему увагу приділили ракетам Aster-30 – це один із термінових пріоритетів для посилення української ППО", – написав Федоров у Телеграм.

Cторони також зосередилися на розвитку співпраці для посилення антибалістичного захисту України.

Окремо обговорили перспективи локалізації виробництва французького озброєння в Україні та реалізацію спільних оборонно-промислових проєктів.

Федоров подякував Франції за лідерство, послідовну підтримку України, готовність працювати над рішеннями, які посилюють оборону, а також за принципову позицію щодо протидії російському тіньовому флоту, який продовжує фінансувати війну.

Теги: #федоров #ппо #франція

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