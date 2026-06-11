Єдину систему підтримки ВПО запускають в Україні: уряд схвалив Стратегію до 2030 року

В Україні запускають єдину систему підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яка передбачає їх супроводження на всіх етапах: від моменту переміщення до адаптації, інтеграції чи добровільного повернення, з фокусом на відновлення самостійності та індивідуальні потреби кожної людини, повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України на сайті у четвер.

На таких засадах вибудовано Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року – розроблений Мінсоцполітики та схвалений урядом документ, який формує єдиний державний підхід до підтримки ВПО та громад, які їх приймають.

Повідомляється, що підготовка Стратегії супроводжувалася громадськими обговореннями та діалогом з Радами ВПО, громадськими організаціями й міжнародними партнерами. Під час консультацій враховувалися реальні потреби та виклики, з якими стикаються ВПО.

"Раніше в Україні не було єдиного маршруту підтримки внутрішньо переміщених осіб – окремі рішення допомагали закривати певні потреби, але це не були об’єднані в цілісну систему. Стратегія до 2030 року вперше визначає такий маршрут: від моменту переміщення до інтеграції в громаду або добровільного повернення додому", – зазначив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

У Стратегії закладено комплексну та безперервну підтримку ВПО, що охоплює всі етапи: від моменту переміщення до адаптації, інтеграції чи добровільного повернення, з фокусом на відновлення самостійності та індивідуальні потреби кожної людини.

Для цього Стратегія визначає кілька ключових напрямків: посилення координації державної політики щодо ВПО, підтримку адаптації та інтеграції у приймаючі громади, адресну допомогу людям і громадам, а також створення умов для безпечного повернення.

Планується, зокрема, створення координаційної платформи за участі органів влади, громадських та міжнародних організацій. Вона має стати простором для спільної роботи над вирішенням проблемних питань ВПО та вдосконаленням законодавства у сфері внутрішнього переміщення.

Крім того, передбачено запуск єдиної цифрової платформи підтримки ВПО, через яку люди зможуть отримувати необхідну інформацію та послуги, а держава – краще враховувати потреби й зворотний зв’язок ВПО.

Окрему увагу приділено посиленню роботи мультидисциплінарних команд у транзитних центрах, щоб люди могли швидше отримувати базову допомогу, проходити індивідуальне оцінювання потреб та отримувати необхідну підтримку після переміщення.

Важлива частина Стратегії – розвиток персонального маршруту підтримки ВПО та їхніх родин, підтримка приймаючих громад, розвиток житлових рішень, можливостей для працевлаштування та економічної самостійності внутрішньо переміщених осіб.