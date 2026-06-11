Інтерфакс-Україна
Події
16:36 11.06.2026

Для потреб армії та на реформу оплати праці військових потрібно 270 млрд грн – нардеп

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Для потреб армії та на реформу оплати праці військових потрібно 270 млрд грн – нардеп

Для фінансування армії та реалізації реформи оплати праці військовослужбовцям необхідно 270 млрд гривень, розповів народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

"Сьогодні була зустріч фракцій з урядом… Прем’єр повідомила, що дефіцит фінансування зараз армії (це без будь-яких змін по оплаті праці) становить десь 150 млрд грн. Для проведення анонсованої реформи оплати праці військових треба ще додатково до цього дефіциту +120 млрд грн", – написав Железняк у Телеграмі у четвер.

Теги: #оплата #реформа #військові

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