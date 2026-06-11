Інтерфакс-Україна
Події
16:26 11.06.2026

Начальнику ТЦК на Волині повідомлено про підозру за оформлення фіктивної непридатності до служби

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Начальнику ТЦК на Волині повідомлено про підозру за оформлення фіктивної непридатності до служби
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику одного з ТЦК та СП Волинської області – посадовець одержав $7 тис. за оформлення фіктивної тимчасової непридатності до військової служби, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру начальнику одного з ТЦК та СП Волинської області. За даними слідства, посадовець одержав $7 тис. за організацію оформлення фіктивної тимчасової непридатності до військової служби", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що наприкінці березня 2026 року до нього звернулися щодо можливості виїзду за кордон військовозобов’язаного. Начальник ТЦК запропонував оформити тимчасову непридатність незалежно від реального стану здоров’я чоловіка.

Слідство встановило, що для цього були підготовлені медичні документи із зазначенням захворювань без фактичного проходження необхідних обстежень. Після одержання обумовленої суми посадовець, за версією слідства, організував проходження ВЛК, визнання чоловіка тимчасово непридатним до служби та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

4 червня 2026 року правоохоронці затримали начальника ТЦК у порядку ст. 208 КПК України. Йому інкриміновано одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 266 тис. грн, яку він сплатив. Посадовця відсторонено від посади.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

Теги: #волинь #фіктивний #тцк

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