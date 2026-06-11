Інтерфакс-Україна
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16:24 11.06.2026

Мінкультури: Зусилля треба концентрувати на першому контакті людини з книжкою, а не на утриманні вже залученої аудиторії

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Мінкультури: Зусилля треба концентрувати на першому контакті людини з книжкою, а не на утриманні вже залученої аудиторії

Міністерство культури України оприлюднює повний аналітичний звіт дослідження компанії Gradus Research "Інструменти залучення читачів книжок в Україні". 

Згідно з повідомленням міністерства, серед ключових висновків: основний бар’єр для читання – не ціна і не брак часу, а відсутність сформованої звички; повернення до читання рідко є усвідомленим рішенням – найчастіше це рекомендація від знайомого, відвідування книгарні або зміна обставин; після повернення нові читачі одразу демонструють високу активність – близько десяти книжок у перший рік.

"Це означає, що зусилля доцільніше концентрувати на точках першого контакту з книжкою, а не на утриманні вже залученої аудиторії", – вважають в міністерстві.

Зазначається, що дослідження визначає три фази, крізь які пройшло читання в Україні з 2022 року: шок і когнітивне виснаження, коли більшість читачів не могла зосередитися на тексті; реабілітаційний підйом із рекордними показниками 2024 року, коли та сама потреба у відновленні стала причиною повернення до книжки; поточна нормалізація зі збереженням структурного зсуву до україномовної книжки,який не є автоматично незворотним в він потребує захисту.

"Центральний парадокс, який фіксує дослідження: суспільний запит на власну культуру і мову зараз вищий, ніж будь-коли раніше – і водночас інфраструктури для його реалізації бракує", – додали у відомстві.

Там вважають, що визначальним є  послідовність у реалізації наявних рішень: трансформація бібліотек у реальні культурні простори; запровадження вільного читання у шкільному розкладі як практики – а не домашнього завдання; реалізація вже ухваленого механізму компенсації оренди для книгарень.

Дослідження підготувала компанія Gradus Research на замовлення Мінкультури та за підтримки Фонду "Повір у себе". Дослідження охоплює глибинні інтерв’ю з 26 фахівцями книжкової екосистеми – від видавців і книгарів до бібліотекарів, організаторів фестивалів та медіа – і 15 "новими читачами", що повернулися до читання після тривалої перерви. Поєднання двох перспектив дає одночасно картину з боку пропозиції та з боку попиту.

Як повідомлялося, національне дослідження читання Міністерство культури України ініціювало навесні 2026 року. Перші інсайти були представлені 30 травня на "Книжковому Арсеналі". Наступним етапом стане масштабне кількісне дослідження, яке охопить усі регіони країни та складе портрет сучасного читача.

Дослідження інструментів залучення читачів книжок в Україні показують, що основним бар’єром до читання є відсутність читацької звички і середовища, в якому книжка є частиною повсякденного життя, а не ціна чи відсутність часу.

Теги: #дослідження #мінкультури #книгочитання

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