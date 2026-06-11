Комітет рекомендував до розгляду в Раді законопроєкт про регулювання руху електросамокатів

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував народним депутатам ухвалити законопроєкт №3023, який встановлює правила для користувачів електросамокатів, моноколіс та іншого персонального легкого електротранспорту, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Мінрозвитку підтримує цей законопроєкт і долучалося до його опрацювання разом із народними депутатами та експертами. Законопроєкт: офіційно визнає користувачів електротранспорту учасниками дорожнього руху; визначає базові правила пересування4 забороняє керування у стані сп’яніння; встановлює вимоги до безпеки у темну пору доби; створює основу для відповідальності за порушення правил", – йдеться у повідомленні.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба наголосив, що на сьогодні десятки тисяч українців користуються електросамокатами та іншим легким електротранспортом, але законодавство досі не визначає їх як учасників дорожнього руху.

"Водночас зростає кількість ДТП за їх участі, зокрема й трагічних. Тому нам потрібні зрозумілі правила, які захищатимуть і користувачів такого транспорту, і пішоходів, і всіх інших учасників руху. Дякую Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури за підтримку цієї ініціативи та спільну роботу над нею. Розраховуємо на позитивне голосування у Верховній Раді", – резюмував Кулеба.