У Києві затримано іноземця за підозрою у вбивстві двох знайомих на СТО

Фото: Київська міська прокуратура

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва 34-річному громадянину Грузії повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства двох осіб, повідомляє Київська міська прокуратура.

В телеграм-каналі в четвер прокуратура столиці зазначає, що між іноземцем, який працює на СТО на території одного з гаражних кооперативів, та двома його знайомими, виник конфлікт.

"Як наслідок майстер СТО одного з чоловіків застрелив, іншого смертельно поранив. Поранений помер наступного дня у лікарні. Сам підозрюваний викинув зброю та одяг та втік з місця злочину", – йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, стрільця незабаром затримали.

В повідомленні уточняється, що убиті також є громадянами Грузії, один з них притягався до кримінальної відповідальності за квартирні крадіжки.

"Наразі встановлено, що автомобіль дружини одного з вбитих ремонтували на СТО, де працює підозрюваний. Причини конфлікту, а також інші обставини злочину наразі встановлюються. Зброю направлено на експертизу", – зазначається в повідомленні.