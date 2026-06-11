У Києві затримано іноземця за підозрою у вбивстві двох знайомих на СТО
За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва 34-річному громадянину Грузії повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства двох осіб, повідомляє Київська міська прокуратура.
В телеграм-каналі в четвер прокуратура столиці зазначає, що між іноземцем, який працює на СТО на території одного з гаражних кооперативів, та двома його знайомими, виник конфлікт.
"Як наслідок майстер СТО одного з чоловіків застрелив, іншого смертельно поранив. Поранений помер наступного дня у лікарні. Сам підозрюваний викинув зброю та одяг та втік з місця злочину", – йдеться в повідомленні.
За інформацією прокуратури, стрільця незабаром затримали.
В повідомленні уточняється, що убиті також є громадянами Грузії, один з них притягався до кримінальної відповідальності за квартирні крадіжки.
"Наразі встановлено, що автомобіль дружини одного з вбитих ремонтували на СТО, де працює підозрюваний. Причини конфлікту, а також інші обставини злочину наразі встановлюються. Зброю направлено на експертизу", – зазначається в повідомленні.