Трамп: США завдадуть ударів по Ірану цієї ночі, у недалекому майбутньому захоплять острів Харк та інші нафтові об'єкти

Президент США Дональд Трамп у четвер пообіцяв нові удари по Ірану в ніч на п’ятницю, а також оголосив про плани встановити контроль над островом Харк, де розташовані ключові іранські нафтові об’єкти.

"США завдадуть дуже потужних ударів цієї ночі по Ірану (чиї ВМС, ВПС, радари, ППО і всі засоби оборони, разом із найефективнішими можливостями, ліквідовані)", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

"У якийсь момент, у не настільки віддаленому майбутньому, ми заберемо острів Харк та інші об’єкти нафтової інфраструктури, забезпечимо повний контроль над їхніми нафтовим і газовим ринками", – продовжив він.

Водночас Трамп порівняв такі плановані кроки з тим, як США вчинили з Венесуелою, і запевнив, що в підсумку у виграші залишилися і Вашингтон, і Каракас.