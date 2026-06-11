Відповідальний за реформу оборонних закупівель Банік: "Ні обіцянок, ні пробачень" для тих, хто має ознаки зловживань

Фото: https://www.facebook.com/mstyslav.banik

Заступник міністра оборони України Мстислав Банік, який відповідає за реформу оборонних закупівель, відправив працівників відповідного департаменту на проходження поліграфу та пообіцяв залишити у команді лише ефективних.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він розповів під час презентації антикорупційних заходів у сфері оборонних закупівель у четвер.

"Щодо антикорупційної складової. У нас департамент закупівель, який зараз є департаментом матеріального забезпечення – всі по черзі їздять на поліграф, а далі будуть співбесіди. Як то кажуть: "Ні обіцянок, ні пробачень" для тих, хто має якісь ознаки зловживань, так і для тих, хто працює ледащо. Тому для тих, хто працює ледащо – у нас співбесіди з HR, щоб ми могли залишити лише ту частину команди, яка працює правильно та ефективно, орієнтуючись на війська", – наголосив Банік.

Коментуючи роботу відомства з правоохоронними органами, він запевнив, що Міноборони повністю відкрите до співпраці.

"Ми ділимося кейсами разом. І в тому числі ми отримуємо від них певні сигнали, а також працюємо із антикорспільнотою", – зазначив заступник міністра.

Як повідомлялося, у березні Кабінет міністрів призначив Мстислава Баніка на посаду заступника міністра оборони України, йдеться в розпорядженні уряду №261 від 25 березня. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Банік відповідатиме за реформу закупівель. За словами міністра, завдання нового заступника – зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими та ефективними у світі.

Банік у 2024 році добровільно долучився до війська в складі підрозділу CODE 9.2: пройшов шлях від солдата до офіцера, створював підрозділ FPV-дронів, працював на рівні штабу. Брав участь у Курській операції в складі підрозділу CODE 9.2.

У 2025 році Банік перейшов на посаду керівника цифрових продуктів у Міністерстві оборони, де очолив розвиток "Армія+" та "Резерв+", сформував продуктове бачення й перевів команди на product-driven модель.