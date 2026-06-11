Інтерфакс-Україна
Події
15:21 11.06.2026

Рух приміських поїздів на ділянках від Фастова в напрямку Козятина та Миронівки 13-15 червня буде змінено через ремонтні роботи

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Рух приміських поїздів на ділянках від Фастова в напрямку Козятина та Миронівки 13-15 червня буде змінено через ремонтні роботи

Рух приміських поїздів на ділянках від Фастова у напрямку Козятина та Миронівки з 13 по 15 червня зазнає змін у зв’язку з терміновими ремонтними роботами інфраструктури, йдеться у повідомленні групи "Укрзалізниця": приміські поїзди" у четвер.

Передбачається, що за три дні низка приміських електропоїздів не курсуватиме, водночас збережуться основні ранкові та вечірні рейси до/з Києва.

Серед іншого буде посилено пасажиромісткість тих рейсів, що здійснюватимуть рух, зокрема, додано 10 вагонів замість 6-8.

Між Мотовилівкою та Фастовом за сприяння Київської ОВА курсуватимуть автобуси на заміну електропоїздів.

Що стосується поїздів далекого сполучення, вони їхатимуть без змін, однак можливі мінімальні затримки, про які буде сповіщатимемо на uz-vezemo.

"Просимо з розумінням поставитися до вимушених коригувань у графіку, скоро відновимось", – йдеться у повідомленні.

Теги: #укрзалізниця

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