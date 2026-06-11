Інтерфакс-Україна
Події
14:59 11.06.2026

УЧХ за два місяці виплатив майже 95 млн грн допомоги вразливим категоріям населення

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УЧХ за два місяці виплатив майже 95 млн грн допомоги вразливим категоріям населення
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) за два місяці виплатив понад 94,7 млн грн грошової допомоги вразливим категоріям населення

"Протягом квітня-травня 2026 року Український Червоний Хрест надав грошову допомогу 7 896 людям у прифронтових та постраждалих від війни громадах на загальну суму 94 798 790,5 грн", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Підтримка надається найбільш вразливим людям, які проживають у межах 50 км від лінії фронту або постраждалим від війни, зокрема у Харківській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській, Херсонській, Сумській та Одеській областях.

Грошову допомогу отримали особи з інвалідністю І та II групи, батьки дітей з інвалідністю, одинокі матері й батьки, самотні пенсіонери, домогосподарства, що складаються виключно з людей похилого віку, а також багатодітні родини. Підтримку надали й евакуйованим особам, які були змушені залишити свої домівки через активні бойові дії та обстріли. Допомогу отримали також люди, що постраждали внаслідок обстрілів – через пошкодження або руйнування житла, поранення чи загибель членів родини.

Як повідомлялося, з 1 квітня 2026 року УЧХ перейшов на новий підхід до надання грошової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок війни. Багатоцільову грошову допомогу замінила грошова допомога за визначеними пріоритетами, що дозволяє більш адресно підтримувати людей відповідно до їхніх потреб та життєвих обставин.

УЧХ реалізує цю програму за підтримки уряду США, Данського та Норвезького Червоного Хреста, Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Теги: #допомога #учх #тчху #виплати

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