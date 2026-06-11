Інтерфакс-Україна
Події
14:58 11.06.2026

Єврокомісія: Надання Сербією громадянства росіянам створює потенційну небезпеку для ЄС

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Єврокомісія: Надання Сербією громадянства росіянам створює потенційну небезпеку для ЄС

В Європейській комісії констатують, що надання Сербією громадянства росіянам створює потенційну небезпеку для Європейського союзу, і є предметом діалогу між Брюсселем та Белградом.

Так у четвер в Брюсселі на прохання журналістів прокоментував факти надання Сербією громадянства росіянам, які знаходяться під санкціями Європейського союзу, речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьє.

"Насправді, це питання не нове саме по собі. Це вже згадувалося в нашому звіті про розширення за 2025 рік, в якому ми рекомендували Сербії продовжити узгодження з візовою політикою ЄС та забезпечити ретельну перевірку безвізового режиму прибуття громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції. Тож у звіті за минулий рік було визнано, зокрема, що отримання громадянами Росії права безвізового в’їзду до ЄС шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, фактично, для ЄС. Тож ці рекомендації залишаються актуальними й донині", – розповів він.

За словами Мерсьє, Європейська комісія та Белград "просуває цей діалог з цього дуже важливого питання". "Ситуація з узгодженням візового режиму Сербії завжди буде переглядатися в майбутньому, також у контексті наших звітів", – наголосив речник Європейської комісії.

Теги: #громадянство #єк #сербія #росіяни

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