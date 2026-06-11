Мін'юст готує зміни для гармонізації захисту прав дітей з європейськими стандартами

Питання захисту прав дитини і розвитку правосуддя, дружнього до дитини, є нашим зобов’язанням перед міжнародними партнерами в межах Дорожньої карти з питань верховенства права, яку координує Мін’юст, заявила виконувачка обов’язків міністра юстиції та заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак у четвер.

"Ми завершуємо підготовку комплексного законопроєкту щодо юстиції, дружньої до дитини", – наголосила Сугак під час наради з обговорення питань координації технічної допомоги щодо визначення і впровадження ключових пріоритетів розвитку правосуддя, дружнього до дітей.

На нараді обговорювались питання координації технічної допомоги щодо впровадження ключових пріоритетів розвитку системи правосуддя, дружнього до дитини, між державними інституціями та партнерами з розвитку, зокрема, в межах реалізації Національної стратегії щодо захисту прав дитини у сфері юстиції на період до 2028 року та операційного плану заходів з її реалізації.

В ході заходу Сугак також повідомила, що міністерство готує оновлену Національну стратегію у сфері прав людини, яка містить блок захисту прав дітей.

Зокрема, це – розбудова системи центрів "Барнахус", залучення психологів до кримінальних справ, де діти є свідками чи потерпілими, та розвиток відновного правосуддя для неповнолітніх.

За підтримки ЮНІСЕФ відкрито 15 центрів "Барнахус" (13 з них під час повномасштабного вторгнення) та створено Реєстр з 587 психологів, які залучаються до кримінальних проваджень за участю дітей.

Також через систему Безоплатної правничої допомоги (БПД) психологи вже долучилися до 27 842 слідчих та процесуальних дій за участю дітей.

За результатами роботи по Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, функціонування якої частково підтримує Рада Європи, від початку проєкту система БПД отримала 854 згоди на участь у Програмі від неповнолітніх та потерпілих. У результаті медіації сторони уклали 623 угоди.

У нараді взяли участь члени Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх, представники центральних органів виконавчої влади, державних органів та установ, представники іноземних держав, а також міжнародних організацій.

Захід був організований Міністерством юстиції України спільно з Міжвідомчою координаційною радою з питань правосуддя щодо неповнолітніх за підтримки ЮНІСЕФ та Офісу Ради Європи в Україні.