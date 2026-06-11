Інтерфакс-Україна
Події
14:50 11.06.2026

Програма "Тисячовесна" має бути щорічною – Зеленський

3 хв читати
Програма "Тисячовесна" має бути щорічною – Зеленський
Фото: Єгор Шуміхін

Програма підтримки української культури "Тисячовесна" має бути щорічною, окрім того необхідно збільшувати обсяг фінансування цієї ініціативи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це перша державна програма для культури такого формату і такого масштабу. Важливо підкреслити – це не разова акція. впевнений, ця програма має існувати щороку, за 5-10 років культура має отримати імпульс і створити масив топового українського контенту, проти якого буде безсильна будь-яка ворожа машина пропаганди", – сказав він під час події з нагоди старту відбору проєктів ініціативи "Тисячовесна" у Києві у четвер.

Президент пояснив, що програма не спрацює за рік, оскільки для її повноцінної роботи необхідні кількість і якість.

"Безумовно, кількість буде нарощуватись з кожним роком і, безумовно, треба піднімати фінансовий об’єм для цього. Вона так просто не з’явиться. І щоб наші люди, культурні діячі, вони працювали тут, творили в Україні", – зазначив він.

За його словами, програма не спрацює менше ніж за п’ять років. "Навіть просто не вистачить одного-трьох років. Я думаю, що п’ять, мінімум десять років повинна бути програма", – зауважив президент.

Зеленський також повідомив, що на сьогоднішній день попит на український контент утричі більший ніж фінансування, яке надається на цю програму.

"Ми розуміємо по заявках, в принципі, попит десь у три рази більший ніж та сума, яку надає держава, хоч вона і велика… Але заявок більше в 3 рази, ніж є ця сума", – сказав він.

Глава держави також наголосив, що необхідно "вичавити русскіх" на різних напрямках, починаючи з поля бою і закінчуючи усім іншим, зокрема культурою.

"На мій погляд протягом цих 4 років наша українська культура робить феноменальну річ. Вона вирішує давній культурний конфлікт і доводить високохудожнє мистецтво може ставати мейнстрімом, а масовий контент може бути наповнений сенсами і цінностями", – наголосив він.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок завершився 4 червня. Комісія прийняла до розгляду 1151 заявку у семи напрямах на суму на 10,8 млрд грн, серед яких 17% є дебютами. Фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.

Теги: #тисячовесна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 11.06.2026
Програму "Тисячовесна" поширять на книги в 2027 році – Зеленський

Програму "Тисячовесна" поширять на книги в 2027 році – Зеленський

10:46 11.06.2026
Зеленський знову звернеться до лідерів Євросоюзу на саміті – лист Кошти до лідерів ЄС

Зеленський знову звернеться до лідерів Євросоюзу на саміті – лист Кошти до лідерів ЄС

16:42 10.06.2026
Сікорський очікує, що Україна "виправить помилку" з присвоєнням підрозділу ЗСУ імені Героїв УПА

Сікорський очікує, що Україна "виправить помилку" з присвоєнням підрозділу ЗСУ імені Героїв УПА

16:24 10.06.2026
МЗС: сподіваємося, що зустріч Зеленського та Мадяра відбудеться найближчим часом, маємо позитивні сигнал

МЗС: сподіваємося, що зустріч Зеленського та Мадяра відбудеться найближчим часом, маємо позитивні сигнал

15:54 10.06.2026
МЗС про візит Абрамовича: Зеленський використовує навіть найменшу можливість наблизити мир

МЗС про візит Абрамовича: Зеленський використовує навіть найменшу можливість наблизити мир

15:19 10.06.2026
МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

14:10 10.06.2026
Зеленський у Таллінні досягнув з низкою союзників нових рішень щодо ППО – МЗС

Зеленський у Таллінні досягнув з низкою союзників нових рішень щодо ППО – МЗС

11:11 10.06.2026
Президентський літак повернувся на місце базування у Польщі – авіаресурси

Президентський літак повернувся на місце базування у Польщі – авіаресурси

17:45 09.06.2026
Україна застосовує 300-350 засобів ураження у відповідь на російські атаки – Зеленський

Україна застосовує 300-350 засобів ураження у відповідь на російські атаки – Зеленський

17:41 09.06.2026
Зеленський: я отримав потрібний результат від листа Путіну

Зеленський: я отримав потрібний результат від листа Путіну

ВАЖЛИВЕ

Україна переважає росіян за напрямком FPV-дронів і продовжує збільшувати перевагу – Сирський

США розпочали атаку на Іран – CENTCOM

Гнатов: влада шукає механізми демобілізації та готує рішення щодо підвищення виплат військовослужбовцям

Зеленський: За рік після створення угруповання СБС уражено російських цілей на майже $40 млрд

Російські БпЛА атакували два цивільних торговельних судна у Чорному морі

ОСТАННЄ

Зеленський про українську культуру: Виглядає образливо, що треба віддати життя, щоб на нашу державу звернули увагу

Джон Гілі подав у відставку через розбіжності із прем'єром щодо видатків на оборону – ЗМІ

СБУ: на Тернопільщині викрито керівників ТЦК, які завищували кількість мобілізованих у звітах

У Києві запрацювали понад 400 нових елементів централізованого оповіщення міста

Брюссель не коментує зустрічі послів деяких країн ЄС з дипломатами МЗС РФ: Переговори щодо миру відбуваються в різних форматах

Українські дрони уразили логістичні хаби окупантів на Луганщині – Третій армійський корпус

Зеленський підписав указ, що регулює питання звільнення військовослужбовців ДПСУ

СБУ заочно повідомила про підозру співробітнику ГРУ РФ, який вербував українських дітей для диверсій і терактів в Одесі

У п'ятницю вночі у західних та центральних областях – значні дощі, вдень в Україні – грози

Україна переважає росіян за напрямком FPV-дронів і продовжує збільшувати перевагу – Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА