Програма "Тисячовесна" має бути щорічною – Зеленський

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Програма підтримки української культури "Тисячовесна" має бути щорічною, окрім того необхідно збільшувати обсяг фінансування цієї ініціативи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це перша державна програма для культури такого формату і такого масштабу. Важливо підкреслити – це не разова акція. впевнений, ця програма має існувати щороку, за 5-10 років культура має отримати імпульс і створити масив топового українського контенту, проти якого буде безсильна будь-яка ворожа машина пропаганди", – сказав він під час події з нагоди старту відбору проєктів ініціативи "Тисячовесна" у Києві у четвер.

Президент пояснив, що програма не спрацює за рік, оскільки для її повноцінної роботи необхідні кількість і якість.

"Безумовно, кількість буде нарощуватись з кожним роком і, безумовно, треба піднімати фінансовий об’єм для цього. Вона так просто не з’явиться. І щоб наші люди, культурні діячі, вони працювали тут, творили в Україні", – зазначив він.

За його словами, програма не спрацює менше ніж за п’ять років. "Навіть просто не вистачить одного-трьох років. Я думаю, що п’ять, мінімум десять років повинна бути програма", – зауважив президент.

Зеленський також повідомив, що на сьогоднішній день попит на український контент утричі більший ніж фінансування, яке надається на цю програму.

"Ми розуміємо по заявках, в принципі, попит десь у три рази більший ніж та сума, яку надає держава, хоч вона і велика… Але заявок більше в 3 рази, ніж є ця сума", – сказав він.

Глава держави також наголосив, що необхідно "вичавити русскіх" на різних напрямках, починаючи з поля бою і закінчуючи усім іншим, зокрема культурою.

"На мій погляд протягом цих 4 років наша українська культура робить феноменальну річ. Вона вирішує давній культурний конфлікт і доводить високохудожнє мистецтво може ставати мейнстрімом, а масовий контент може бути наповнений сенсами і цінностями", – наголосив він.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок завершився 4 червня. Комісія прийняла до розгляду 1151 заявку у семи напрямах на суму на 10,8 млрд грн, серед яких 17% є дебютами. Фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.