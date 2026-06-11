СБУ: на Тернопільщині викрито керівників ТЦК, які завищували кількість мобілізованих у звітах

Військова контррозвідка Служби безпеки та Державне бюро розслідувань (ДБР) викрили трьох керівників районних ТЦК Тернопільщини на фальсифікації показників мобілізації у західному регіоні, повідомляє СБУ.

"За матеріалами справи, посадовці вносили недостовірні дані до електронного реєстру мобілізованих і тим самим штучно завищували їхню кількість у звітних матеріалах", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією СБУ, фігуранти повторно реєстрували дані раніше призваних громадян і подавали їх як нове поповнення лав Збройних Сил України.

"За результатами таких махінацій посадовці створювали видимість виконання мобілізаційних планів замість реального призову військовозобов’язаних", – зазначається в повідомленні.

Задокументовано, що тільки на одному із етапів вчинення злочину зловмисники фальсифікували дані на понад 70 призовників.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за чч. 1, 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах).

Посадовців відсторонено від виконання службових обов’язків.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

ДБР в повідомленні на сайті зазначає, що під час досудового розслідування слідчі підтвердили факти незаконної зміни інформації щодо понад 100 громадян.