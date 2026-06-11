Інтерфакс-Україна
Події
14:12 11.06.2026

У Києві запрацювали понад 400 нових елементів централізованого оповіщення міста

1 хв читати
У Києві запрацювали понад 400 нових елементів централізованого оповіщення міста
Фото: КМДА

У Києві продовжується модернізація системи централізованого оповіщення міста, встановлено понад 400 нових точок на території лівобережних районів столиці – Дарницького, Деснянського та Дніпровського, повідомляється на сайті КМДА у четвер.

"Нові об’єкти забезпечують більш чіткий та надійний сигнал у житлових масивах із висотною забудовою, а сама система здатна генерувати ширший перелік повідомлень, диференціювати аудиторію та локації поширення", – зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Також він зауважив, що в Києві зараз триває низка планових тренувань сил цивільного захисту, під час яких тестується ефективність усіх ланок і систем, зокрема й шляхів оповіщення.

"Цього тижня проводимо триденні навчання для вдосконалення навичок і знань під час ліквідації надзвичайних ситуацій, а також можливих техногенних аварій, виведення з ладу об’єктів критичної інфраструктури, зокрема внаслідок повітряних атак", – повідомив Петро Пантелеєв.

Нові об’єкти працюють у тестовому режимі, доводять сигнали та інформацію з питань цивільного захисту в разі загрози виникнення або під час надзвичайних ситуацій, так само транслюють і оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання.

Перехід до використання нової моделі відбувається поступово, без функціональних перерв чи збоїв у процесах оперативного оповіщення.

Теги: #київ #оповіщення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:01 09.06.2026
Поліція затримала двох іноземців, які знаходились у міжнародному розшуку за підозрами у вбивствах

Поліція затримала двох іноземців, які знаходились у міжнародному розшуку за підозрами у вбивствах

16:12 09.06.2026
У Києві затримали чоловіка, який поштою відправляв психотропну речовину PVP по всій країні – прокуратура

У Києві затримали чоловіка, який поштою відправляв психотропну речовину PVP по всій країні – прокуратура

09:50 09.06.2026
Київська влада відхилила другу петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд

Київська влада відхилила другу петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд

09:32 09.06.2026
Кличко: напрацьовується механізм звітування міського голови про свою діяльність перед громадою шляхом відкритої зустрічі

Кличко: напрацьовується механізм звітування міського голови про свою діяльність перед громадою шляхом відкритої зустрічі

18:49 08.06.2026
Кос і Кулеба відвідали місця російських ударів у Києві

Кос і Кулеба відвідали місця російських ударів у Києві

10:11 08.06.2026
Посадовиці КМДА повідомлено про підозру в хабарі за сприяння в розміщенні зовнішньої реклами

Посадовиці КМДА повідомлено про підозру в хабарі за сприяння в розміщенні зовнішньої реклами

07:26 08.06.2026
У Києві водій з ознаками сп'яніння під час втечі від патрульних пошкодив три службові авто – поліція

У Києві водій з ознаками сп'яніння під час втечі від патрульних пошкодив три службові авто – поліція

18:30 07.06.2026
У Києві затримали чоловіка, ймовірно причетного до стрілянини в житловому дворі Дарницького району

У Києві затримали чоловіка, ймовірно причетного до стрілянини в житловому дворі Дарницького району

23:47 05.06.2026
У ДТП в Києві загинули двоє поліцейських та двоє цивільних, ще троє постраждалих – поліція

У ДТП в Києві загинули двоє поліцейських та двоє цивільних, ще троє постраждалих – поліція

18:34 05.06.2026
Автомобіль виїхав на тротуар в Києві, загинули 4 людини, серед них 12-річний хлопець

Автомобіль виїхав на тротуар в Києві, загинули 4 людини, серед них 12-річний хлопець

ВАЖЛИВЕ

Україна переважає росіян за напрямком FPV-дронів і продовжує збільшувати перевагу – Сирський

США розпочали атаку на Іран – CENTCOM

Гнатов: влада шукає механізми демобілізації та готує рішення щодо підвищення виплат військовослужбовцям

Зеленський: За рік після створення угруповання СБС уражено російських цілей на майже $40 млрд

Російські БпЛА атакували два цивільних торговельних судна у Чорному морі

ОСТАННЄ

Брюссель не коментує зустрічі послів деяких країн ЄС з дипломатами МЗС РФ: Переговори щодо миру відбуваються в різних форматах

Українські дрони уразили логістичні хаби окупантів на Луганщині – Третій армійський корпус

Зеленський підписав указ, що регулює питання звільнення військовослужбовців ДПСУ

СБУ заочно повідомила про підозру співробітнику ГРУ РФ, який вербував українських дітей для диверсій і терактів в Одесі

У п'ятницю вночі у західних та центральних областях – значні дощі, вдень в Україні – грози

Україна переважає росіян за напрямком FPV-дронів і продовжує збільшувати перевагу – Сирський

В Україні в п'ятницю очікуються дощі та грози, в окремих районах град

Мерц: Україна у віддаленій перспективі стане частиною Євросоюзу

Російське командування зосередилося на Костянтинівці після невдач в районі Слов'янська – ISW

Папа благословив і урочисто відкрив Вежу Ісуса храму Святого Сімейства у Барселоні – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА