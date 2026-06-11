У Києві запрацювали понад 400 нових елементів централізованого оповіщення міста

Фото: КМДА

У Києві продовжується модернізація системи централізованого оповіщення міста, встановлено понад 400 нових точок на території лівобережних районів столиці – Дарницького, Деснянського та Дніпровського, повідомляється на сайті КМДА у четвер.

"Нові об’єкти забезпечують більш чіткий та надійний сигнал у житлових масивах із висотною забудовою, а сама система здатна генерувати ширший перелік повідомлень, диференціювати аудиторію та локації поширення", – зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Також він зауважив, що в Києві зараз триває низка планових тренувань сил цивільного захисту, під час яких тестується ефективність усіх ланок і систем, зокрема й шляхів оповіщення.

"Цього тижня проводимо триденні навчання для вдосконалення навичок і знань під час ліквідації надзвичайних ситуацій, а також можливих техногенних аварій, виведення з ладу об’єктів критичної інфраструктури, зокрема внаслідок повітряних атак", – повідомив Петро Пантелеєв.

Нові об’єкти працюють у тестовому режимі, доводять сигнали та інформацію з питань цивільного захисту в разі загрози виникнення або під час надзвичайних ситуацій, так само транслюють і оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання.

Перехід до використання нової моделі відбувається поступово, без функціональних перерв чи збоїв у процесах оперативного оповіщення.