Інтерфакс-Україна
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14:08 11.06.2026

Брюссель не коментує зустрічі послів деяких країн ЄС з дипломатами МЗС РФ: Переговори щодо миру відбуваються в різних форматах

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Брюссель не коментує зустрічі послів деяких країн ЄС з дипломатами МЗС РФ: Переговори щодо миру відбуваються в різних форматах
Фото: Unsplash

В Європейській комісії не коментують інформацію про зустріч трьох послів країн Європейського союзу – Німеччини, Франції та Великої Британії, з дипломатами міністерства закордонних справ Росії, наголошують, що Європейський союз намагається "переконати РФ в бажанні миру" в переговорах різних форматів.

Про цю зустріч раніше повідомив міністр закордонних справ РФ Серій Лавров на пресконференції.

Коментуючи на прохання журналістів цю інформацію речник Європейської комісії з питань закордонних справ Анітта Гіппер сказала: "Як ми вже говорили, переговори відбуваються в різних форматах, у різних місцях, також на різних рівнях, за участю глав держав, урядів, міністрів, високопосадових дипломатів, посадовців. З нашого боку, ви дуже добре знаєте нашу позицію: ми хочемо миру, Україна хоче миру. Тож зараз ми всіма силами намагаємося переконати Росію в бажанні справжнього, тривалого та, зокрема, миру".

Разом з тим вона констатувала, що наразі в ЄС "не бачать жодних ознак того, що це відбувається зараз". "Ось чому ми постійно зберігаємо стабільність, зокрема, щодо нового пакету санкцій, який щойно був прийнятий щодо додаткових санкцій проти Росії", – нагадала речник ЄК.

Теги: #переговори #посли #єс #рф

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