Інтерфакс-Україна
Події
14:01 11.06.2026

Українські дрони уразили логістичні хаби окупантів на Луганщині – Третій армійський корпус

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Пілоти ПБС "KRAKEN" завдали ударів по логістичних маршрутах окупантів по всій Луганщині: Старобільськ, Айдар, Новоайдар, Щастя, Рубіжне, Сіверськодонецьк, повідомляє Третій армійський корпус

"В режимі "полювання" оператори БпЛА підрозділів "Paskuda battalion" і "Muramasa" уразили логістичні хаби, фури з особовим складом і ПММ противника", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вперше з часів АТО-ООС військовим Третього корпусу вдалося дотягнутися і до Ізвариного, розташованого на українсько-російському кордоні – за 205 км від лінії фронту.

Раніше бійці розвідувального батальйону накрили колони російських вантажівок і бронетехніки на Донеччині та Луганщині. На відео з операцій – траса в Луганськ, залізниця, центр Донецька й "Донбас Арена".

"Підрозділи Трійки розширюють зону ураження та дістають ворога в містах, які окупанти вважали глибоким тилом", – наголошується в повідомленні.

Теги: #удари #kraken #3_корпус

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