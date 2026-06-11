Зеленський підписав указ, що регулює питання звільнення військовослужбовців ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вносить зміни до Положення про проходження військової служби в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Основні зміни, врегульовані документом, стосуються уточнення підстав для звільнення військовослужбовців – конкретизовано перелік статей і підпунктів Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", за якими командування ДПСУ може звільняти військових (пункти 267 і 268).

Введена нова норма для контрактників-розвідників (п. 267¹) – військовослужбовці розвідувального органу Адміністрації ДПСУ, які служать за контрактом, можуть бути звільнені за згодою сторін у мирний час та в особливий період (окрім мобілізації та воєнного стану).

Також введена нова норма для офіцерів-розвідників (п. 268¹) – офіцери розвідувального органу на кадровій службі також можуть бути звільнені за згодою сторін за аналогічних умов.

Врегульовано зарахування в запас ЗСУ – розвідники ДПСУ, звільнені за певними підставами, зараховуються до запасу Збройних Сил України.

Відповідний указ №490/2026 опубліковано на сайті Офісу президента України, указ набирає чинності з дня опублікування.