СБУ заочно повідомила про підозру співробітнику ГРУ РФ, який вербував українських дітей для диверсій і терактів в Одесі

Служба безпеки (СБУ) задокументувала злочини громадянина РФ Артема Шмуля – співробітника російської воєнної розвідки ГРУ, який завербував чотирьох неповнолітніх для вчинення терактів в Одесі, повідомляє СБУ у четвер.

"Співробітники СБУ викрили чотирьох агентів Артема Шмуля у травні 2024 року на спробі підпалу двох військових авто в обласному центрі", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Замовлення російського спецслужбіста виконували чотири завербованих ним одесита віком від 13 до 18 років, які шукали легких заробітків у Телеграм-каналах.

Фігуранти погодилися займатися підпалами авто Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці. За інструкцією юнаки знищили вантажівку Нацгвардії та релейну шафу на залізничній колії, перед виконанням цих завдань вони повинні були розповсюдити провокативні листівки вулицями Одеси.

Під час обшуків у затриманих вилучено антиукраїнську наочність та смартфони із доказами роботи на ГРУ РФ.

Слідчі СБУ кваліфікували їхні злочини за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

СБУ заочно повідомила про підозру Артему Шмулю. Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (організація терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.