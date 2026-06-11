Інтерфакс-Україна
Події
13:43 11.06.2026

У п'ятницю вночі у західних та центральних областях – значні дощі, вдень в Україні – грози

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У п'ятницю вночі у західних та центральних областях – значні дощі, вдень в Україні – грози

У п’ятницю, 12 червня, вночі в західних (крім Волинської), вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі; вдень в Україні, крім заходу, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), повідомляє Укргідрометцентр.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Теги: #попередження #негода #укргідрометцентр

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