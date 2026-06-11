Інтерфакс-Україна
Події
13:38 11.06.2026

Україна переважає росіян за напрямком FPV-дронів і продовжує збільшувати перевагу – Сирський

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Україна переважає росіян за напрямком FPV-дронів і продовжує збільшувати перевагу – Сирський
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

За напрямком FPV-дронів Сили оборони України переважають ворога у співвідношенні 1,5 до 1, протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на користь українців, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"У травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей противника – на 12,7% більше, ніж у квітні. Було знешкоджено близько 4 тисяч російських безпілотників типу "Шахед", що на 27% перевищує показник попереднього місяця. Також уражено близько 10 тисяч позицій операторів ворожих безпілотних авіаційних комплексів", – написав Сирський в телеграм-каналі.

Крім того, додав він, від початку 2026 року українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж РФ залучила до своїх збройних сил за цей самий період.

Під час щомісячної наради з питань розвитку безпілотних систем, повідомив Сирський, було окремо проаналізовано виконання програми ураження противника на оперативно-тактичну глибину засобами Middle Strike.

"За цим напрямком маємо позитивну динаміку. Лише у травні Сили оборони здійснили майже 2 тисячі уражень засобами Middle Strike. Зокрема, уражено 414 ворожих штабів, пунктів управління, районів зосередження та інших важливих об’єктів противника. Ефективне та масове ураження тилів ворога на відстані до 200 кілометрів стало можливим, зокрема, завдяки створенню у корпусах відповідних координаційних центрів. Це дозволило покращити взаємодію між різними підрозділами та складовими Сил оборони, забезпечити кращу координацію зусиль і, як наслідок, досягти відчутних результатів", – розповів Сирський.

Разом з тим, наголосив він, позитивні тенденції та хороші результати не повинні заспокоювати.

"Необхідно й надалі нарощувати спроможності безпілотних систем, збільшувати масштаби їх застосування та покращувати якість підготовки наших фахівців. Противник також активно розвиває цей напрямок, копіює наші успішні управлінські та технологічні рішення, а також шукає власні шляхи вдосконалення. Про це свідчать як дані з поля бою, так і інформація, яку надає воєнна розвідка. Водночас російська федерація стикається із серйозними труднощами у комплектуванні своїх підрозділів безпілотних систем. Від початку року до таких підрозділів за контрактом залучено лише 14,5 тисячі осіб, що становить близько 21% від річного плану. Не виправдала очікувань і спроба масово залучити до цієї роботи студентів закладів вищої освіти", – пояснив головнокомандувач.

Теги: #сирський #fpv_дрони #безпілотні_системи

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