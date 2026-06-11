В Україні в п'ятницю очікуються дощі та грози, в окремих районах град

В п’ятницю, 12 червня, в західних областях України вночі значні, вдень помірні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура в західних областях вночі 9-14°, вдень 15-20°.

На решті території вночі без опадів, вдень помірні, у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у Вінницькій та Житомирській областях 17-22°.

Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

В Києві вночі без опадів, вдень значні дощі, грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 12 червня в Києві була зафіксована в 2010 році і склала 34,4° тепла, найнижча вночі – 5,2° тепла в 1950 році.

В суботу, 13 червня, вночі в більшості північних і центральних областей, вдень на Лівобережжі та заході країни короткочасні дощі, місцями грози.

На решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. На південному сході та сході країни вночі 13-18°, вдень 24-29°.

В Києві вночі короткочасні дощі, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 19-21°.