Інтерфакс-Україна
Події
13:06 11.06.2026

Мерц: Україна у віддаленій перспективі стане частиною Євросоюзу

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Мерц: Україна у віддаленій перспективі стане частиною Євросоюзу
Фото: https://www.dw.com

Домогтися миру у війні Росії проти України можна лише шляхом переговорів за участю України, Росії, Європи та США, йдеться в урядовій заяві, з якою виступив у Бундестазі в четвер канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

"Нашою метою для України залишається справедливий і довгостроковий мир, що враховує й наші інтереси у сфері безпеки. Заради цього і з цієї причини ми підтримуємо Україну. Така правда. Ми робимо це сьогодні і будемо робити це завтра, доки це буде необхідно", – цитує Мерца Deutsche Welle.

Мерц заявив, що, підтримка України – така як схвалений кредит від ЄС у розмірі EUR90 млрд та посилення санкційного тиску на Росію, уряд ФРН підтримує зусилля, спрямовані на припинення війни шляхом переговорів.

"Щоб протистояти відкритій готовності Росії до ескалації, ми зміцнюємо східний фланг НАТО. Водночас ми підтримуємо зусилля, спрямовані на припинення цієї агресивної війни Росії шляхом переговорів. Стійкий мир буде досягнуто лише шляхом переговорів за участю України, Росії, США та Європи. Іншого варіанту не буде", – зазначив глава німецького уряду.

"Ведучи оборонну війну проти Росії, Україна "захищає і нашу свободу, свободу та безпеку в усій Європі", – додав Мерц. "Адже Україна – це частина Європи. У віддаленій перспективі вона стане частиною і Європейського Союзу", – наголосив він.

Оцінюючи євроінтеграційний трек України, канцлер зазначив, що країна досягла помітного прогресу на шляху реформ.

"Саме тому кілька днів тому я запропонував надати Україні асоційоване членство в ЄС. Це означало б регулярну участь України в засіданнях Ради ЄС та зустрічах рад профільних міністрів. Український комісар, поки що без портфеля та права голосу, став би обличчям Києва в Брюсселі", – вкотре розкрив Мерц суть своєї пропозиції.

Теги: #україна #єс #мерц

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