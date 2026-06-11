Інтерфакс-Україна
Події
12:32 11.06.2026

Російське командування зосередилося на Костянтинівці після невдач в районі Слов'янська – ISW

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Російське командування зосередилося на Костянтинівці після невдач в районі Слов'янська – ISW

Російське військове командування ймовірно перенесло пріоритет на захоплення Костянтинівки після того, як зазнало труднощів у просуванні на Слов’янськ, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські війська розпочали свій наступ весною-влітку 2026 року серією механізованих атак у районі Лимана (на північний схід від Слов’янська), що свідчить про те, що російське військове командування, ймовірно, мало намір надати пріоритет наступу на Слов’янськ з північного сходу, однак російським військам не вдалося згодом досягти будь-яких значних успіхів у цьому районі. Ймовірно, російське військове командування перенесло пріоритет на захоплення Костянтинівки після того, як зазнало труднощів у просуванні на Слов’янськ", – йдеться у звіті за 10 червня, оприлюдненому в четвер.

Відзначається, що зона відповідальності Західного угруповання військ Росії простягається від куп’янського напрямку до лиманського напрямку і, ймовірно, не має бойової спроможності для проведення узгодженого наступу на Слов’янськ, одночасно збалансовуючи наступальні операції на куп’янському та боровому напрямках. Українські сили також нещодавно провели контратаки на боровому напрямку, що, ймовірно, змусило російські сили обирати між обороною позицій та наступом на північ і північний захід від Лимана.

Загалом, вказують аналітики, Росія може досягнути тактичних успіхів в районі до кінця літа, але оперативні просування малоймовірні.

"Російські війська, ймовірно, досягнуть тактичних успіхів у Костянтинівці влітку 2026 року, але навряд чи зможуть здобути оперативні перемоги над "поясом фортець" у цілому. Російські війська, ймовірно, продовжать проникати на територію Костянтинівки та закріплювати позиції в окремих районах міста, але при цьому, ймовірно, зазнають значних втрат. 3-тя армія Росії, що діє на північний схід від Костянтинівки, судячи з усього, намагається витіснити українські війська з Часів Яру, що обмежує їхню здатність оточити Костянтинівку з півночі", – резюмували в ISW.

Теги: #звіт #фронт #isw #костянтинівка #словянськ

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