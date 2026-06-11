Папа благословив і урочисто відкрив Вежу Ісуса храму Святого Сімейства у Барселоні – ЗМІ

Папа Римський Лев XIV освятив і відкрив Вежу Ісуса в храмі Святого Сімейства (Sagrada Familia) у Барселоні після відправи меси у цій знаменитій базиліці, повідомляє Catalan News.

За даними місцевої поліції Барселони, близько 120 000 людей вишикувалися вздовж вулиць, щоб подивитися, як Папа прибуває до базиліки, будівництво якої розпочав архітектор Антоніо Гауді, 10 червня виповнилося рівно 100 років зі дня смерті архітектора.

Після прибуття до базиліки понтифіка зустріли король та королева Іспанії, прем’єр-міністр Педро Санчес, президент Каталонії Сальвадор Ілья, мер Барселони Жауме Колбоні та інші високопоставлені особи.

Папа відслужив месу, після якої відбулося урочисте відкриття вежі Ісуса Христа, яке супроводжувалося грандіозним шоу з музикою, виступом дронів та феєрверком.

Під час меси, яку він відправив у базиліці, понтифік зазначив, що храм "відчиняє свої двері, наче обійми", щоб прийняти віруючих, та підкреслив духовний вимір творчості Гауді.

Лев XIV також виступив із закликом проти насильства: "Ми не можемо вірити в Ісуса і водночас пропагувати війну", "вбивати невинних" та "покидати тих, хто страждає, хто плаче, хто тікає від злиднів".

У 100-ту річницю смерті Антоніо Гауді понтифік виголосив проповідь частково каталонською, частково іспанською мовами у переповненій Sagrada Familia.

"Місто Барселона та вся Каталонія" зібралися у храмі, сказав Лев XIV.

Після цього Папа благословив Вежу Ісуса Христа – найвищу та останню з завершених веж базиліки Гауді.

За його словами, Sagrada Familia – це "набагато більше, ніж пам’ятник", і вона продовжує бути "будівництвом, що триває".