Інтерфакс-Україна
Події
12:14 11.06.2026

Польща хоче повного повернення близько EUR450 млн за передану Україні зброю

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Польща хоче повного повернення близько EUR450 млн за передану Україні зброю
Фото: Unsplash

Німеччина хоче, щоб EUR6,6 млрд з Фонду миру Євросоюзу (EPF), розблоковані Угорщиною, були повністю передані Україні, Польща хоче повного повернення близько EUR450 млн за передану Україні зброю, таку позицію висловив заступник міністра оброни Польщі Цезарій Томчик.

Глава дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас запропонувала розподілити EUR6,6 млрд, передбачивши часткове пропорційне відшкодування (10%), підтримку навчальної місії для українських військових та спільні закупівлі зброї для України, Польща відхиляє цей план.

"Ці гроші – це наші гроші", – заявив Томчик в ефірі RMF FM. "На практиці менше цих грошей означає менше грошей на армію", – додає він. Польща звинувачує Брюссель у тому, що той "намагається змінювати правила посеред гри".

У свою чергу Німеччина, яка в процентному відношенні вносить найбільший внесок до EPF, вважає, що розблоковані кошти слід передати Україні, а не повертати до національних бюджетів.

Себастіан Гартманн, заступник міністра оборони ФРН, закликав партнерів, щоб усі невикористані на початковому етапі виплати з фонду були спрямовані на підтримку України, оскільки EPF був створений як механізм солідарності.

"Країни, які першими надавали зброю, наприклад Польща чи Словаччина, і чиї пожертви вже були враховані та призначені до виплати, не хочуть погоджуватися на зменшення розміру виплат, чого ж вимагають країни, які почали надавати допомогу пізніше, як-от Німеччина", – повідомляє мовник з посиланнями на польські дипломатичні джерела.

Подібну до Німеччини позицію займають скандинавські країни. Також Франція ближча до позиції Каллас, ніж Польща, оскільки обсяг французької допомоги в рамках цього фонду був невеликим, тобто очікуване повернення також не буде надто значним.

Втім, Франція не погодилася з первинною ідеєю глави дипломатії, щоб країни ЄС купували зброю для України в рамках механізму PURL у США. Польщу, натомість, підтримує Словаччина, яка першою заявила, що вимагатиме повного відшкодування за передану Україні зброю. Це питання тепер обговорюватиметься на технічному рівні, а потім має потрапити на розгляд послів.

Теги: #польща #україна #військова_допомога #вимога

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