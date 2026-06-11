Інтерфакс-Україна
Події
12:08 11.06.2026

Викрито масштабний нелегальний видобуток бурштину на Рівненщині

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Викрито масштабний нелегальний видобуток бурштину на Рівненщині
Фото: Нацполіція

Національна поліція України та Офіс генпрокурора викрили масштабний нелегальний видобуток бурштину на Рівненщині: замість геологорозвідки зловмисники налагодили промисловий видобуток бурштину для подальшого збуту.

"Попередньо встановлено, що внаслідок незаконного видобутку бурштину на площі близько 50 гектарів повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід", – йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в четвер.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування схеми.

За інформацією поліції, відповідно до отриманих дозволів, користувачі надр мали проводити геологічне вивчення бурштиноносних ділянок та розвідувальні роботи на цих територіях – для цього їм надавалися у тимчасове користування землі в межах лісових масивів.

"Однак натомість ділки здійснювали незаконний промисловий видобуток бурштину для подальшого збуту", – зазначається в повідомленні.

За даними слідства, замість передбачених проєктною документацією бурових шурфів на ділянках використовувалися мотопомпи кустарного виробництва та технологія гідророзмиву ґрунту.

"Відповідно до нього потужними струменями води розмивали бурштиноносний шар землі, так звану "блакитну землю", після чого на поверхні вже можна було видобувати каміння", – уточнюється в повідомленні.

Такий спосіб намиву, як наголошують в Нацполіції, вважається одним із найбільш руйнівних для довкілля, оскільки призводить до повного знищення родючого шару ґрунту, пошкодження лісових насаджень та зміни природного рельєфу місцевості.

Теги: #видобуток #рівненська_область #бурштин

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