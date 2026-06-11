Прокуратура: 19-річного мешканця Полтавщини підозрюють у вбивстві військового на замовлення РФ

Прокурори Житомирської обласної прокуратури повідомили про підозру 19-річному жителю Полтавщини, якого, за даними слідства, російські спецслужби завербували для вбивства військовослужбовця ЗСУ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, через Telegram підозрюваний отримав завдання від представника спецслужб рф. За винагороду у 5 тис. грн він мав організувати отруєння 23-річного морського піхотинця", – йдеться в повідомленні відомства в четвер.

За даними прокуратури, спецслужби РФ використали фейковий акаунт дівчини, налагодили спілкування з військовим та домовилися надіслати йому "подарунок".

"Виконуючи вказівки куратора, підозрюваний придбав пляшку міцного алкоголю, ввів до неї отруйну суміш на основі метадону та відправив поштою до Житомира. Військовослужбовець отримав посилку та вжив алкоголь. Через кілька днів він помер у реанімації внаслідок отруєння", – зазначається в повідомленні.

Підозрюваного затримали за місцем проживання. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманому інкримінують умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та в інтересах держави-агресора (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Також тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до організації та виконання злочину.