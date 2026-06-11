Внаслідок ворожого удару по залізничному депо у Конотопі загинула співробітниця "Укрзалізниці", ще 4 працівників поранені

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Російські війська вдарили по залізничному депо у Конотопі Сумської області, внаслідок чого загинула співробітниця АТ "Укрзалізниці", ще четверо працівників отримали травми, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

"Шахеди попередньо реактивні, близько до кордону - й від попередження не всі встигли перейти в укриття. Це детально по секундах розбираємо", - написав Перцовський у Facebook в четвер.

За його словами, збереження руху в прифронтових громадах сьогодні несе надзвичайну ціну.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров раніше повідомляв, що з ночі ворог атакує Конотопську громаду. Внаслідок чого, є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. На місці удару російського БпЛА виникла пожежа.

Пізніше він оновив повідомлення інформацією про те, що кількість госпіталізованих внаслідок атаки по Конотопу зросла до чотирьох – "двоє жінок та двоє чоловіків перебувають у лікарні, у поранених значні опіки тіла; стан поранених – середньої тяжкості та тяжкий. Усім надають необхідну медичну допомогу".

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба також повідомив у Телеграмі: "Ворожого удару зазнало локомотивне депо у Конотопі на Сумщині. На жаль, загинула працівниця залізниці… Ще четверо працівників отримали поранення – їм надається необхідна медична допомога".