Інтерфакс-Україна
Події
11:18 11.06.2026

Виробник Patriot заявив, що не може гарантувати вчасні поставки ракет для союзників

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Виробник Patriot заявив, що не може гарантувати вчасні поставки ракет для союзників

Віцепрезидент компанії Lockheed Martin Брайан Данн заявив, що компанія не може дати союзникам США жодних гарантій щодо термінів постачання важливих ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, незважаючи на плани щодо потроєння виробничих потужностей, повідомляє Financial Times.

"Ми не контролюємо, як саме будуть розподілятися ці ракети. Ми не можемо нікому сказати, де ви опинитеся в цьому списку пріоритетів. Очевидно, що зараз з боку Міністерства оборони лунає багато риторики... про те, як вони збираються перерозподілити, реорганізувати, хто отримає ракети першим. Ми не контролюємо нічого з цього", – заявив він, додавши в той же час, що додаткові потужності "очевидно зможуть задовольнити різноманітні потреби користувачів у більш стислі терміни".

Компанія Lockheed Martin погодилася збільшити виробництво ракет PAC-3 з нинішніх 650 на рік до 2 000 до 2033 року в рамках угоди з Пентагоном на суму $4,7 млрд, укладеної на початку року.

Попит на ці ракети був високим ще до того, як конфлікт у Перській затоці спричинив величезний тиск на західні запаси.

Вони також мають життєво важливе значення для України, де, за попередженнями аналітиків, Володимир Путін використовує нестачу перехоплювачів, щоб обстрілювати країну балістичними та гіперзвуковими ракетами. Зокрема, PAC-3 виявилися ефективними проти балістичних ракет, що рухаються з великою швидкістю і які важко перехопити, а також проти крилатих ракет.

Український виробник озброєння Fire Point повідомив минулого тижня, що провів перші льотні випробування нової ракети класу "земля-повітря", розробленої як більш дешева альтернатива системі Patriot, придатна для серійного виробництва.

Теги: #patriot #lockheed #ракети

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