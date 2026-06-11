Сибіга обговорив з колегою з Албанії розвиток партнерства та спільного шляху до вступу в ЄС

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів розмову з міністром у справах Європи та закордонних справ Албанії Ферітом Ходжею, під час якої сторони обговорили плани щодо контактів на високому рівні та скоординували подальші зусилля задля просування спільного європейського шляху.

"Ми обговорили наш двосторонній порядок денний, плани щодо майбутніх контактів на високому рівні та скоординували подальші зусилля задля просування нашого спільного європейського шляху до вступу", – написав Сибіга у Телеграм.

Міністр привітав Албанію з її вражаючим прогресом на шляху до членства в ЄС.

Також сторони обговорили необхідність підтримання потужного тиску на Росію та продовження міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення всеосяжного та тривалого миру.

Міністри домовилися залишатися в тісному контакті та продовжувати спільну роботу.