Інтерфакс-Україна
Події
10:51 11.06.2026

СБУ затримала мешканця Кіровоградської області, який готував теракти в Харкові

1 хв читати
СБУ затримала мешканця Кіровоградської області, який готував теракти в Харкові

Співробітники УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури затримали мешканця Кіровоградської області, який готував теракти в Харкові.

"34-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом готування до вчинення терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України). За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний шукав легкий заробіток через телеграм і отримав замовлення на організацію вибухів у Харкові, за це йому обіцяли заплатити $10 тис.

За вказівкою замовника, чоловік приїхав до Харкова, орендував квартиру та розпочав підготовку до вчинення теракту.

За інструкціями куратора він мав виготовити два саморобні вибухові пристрої.

"Для реалізації злочинного задуму він отримав детальні рекомендації щодо виготовлення вибухової речовини загальною масою близько 12 кг, а також оснащення вибухових пристроїв мобільними телефонами для дистанційного приведення в дію. За версією слідства, метою запланованого теракту було залякування населення та дестабілізація суспільно-політичної обстановки в регіоні в умовах воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

Реалізувати задум фігурант не встиг, бо був затриманий правоохоронцями.

Наразі триває встановлення всіх обставин підготовки терактів, а також перевіряється причетність представників російських спецслужб до їхньої організації та координації.

Теги: #сбу #терорист #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:37 10.06.2026
СБУ: Скеровано до суду справу російського актора-пропагандиста Бориса Корчевнікова

СБУ: Скеровано до суду справу російського актора-пропагандиста Бориса Корчевнікова

14:33 10.06.2026
Двоє іноземців, які вчиняли підпали на заході України, отримали по 12 років позбавлення волі

Двоє іноземців, які вчиняли підпали на заході України, отримали по 12 років позбавлення волі

13:01 10.06.2026
СБУ заочно повідомила про підозру російським генералу та полковнику, які командували ударом по Миколаївській облраді у 2022 році

СБУ заочно повідомила про підозру російським генералу та полковнику, які командували ударом по Миколаївській облраді у 2022 році

12:19 10.06.2026
СБУ уразила дві нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним Москву

СБУ уразила дві нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним Москву

10:33 09.06.2026
Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ третій місяць поспіль лідирують за кількістю знищених цілей

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ третій місяць поспіль лідирують за кількістю знищених цілей

11:12 08.06.2026
СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі в Києві

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі в Києві

07:26 08.06.2026
У Києві водій з ознаками сп'яніння під час втечі від патрульних пошкодив три службові авто – поліція

У Києві водій з ознаками сп'яніння під час втечі від патрульних пошкодив три службові авто – поліція

18:30 07.06.2026
У Києві затримали чоловіка, ймовірно причетного до стрілянини в житловому дворі Дарницького району

У Києві затримали чоловіка, ймовірно причетного до стрілянини в житловому дворі Дарницького району

09:49 01.06.2026
Макрон заявив про затримання танкера, що йшов з РФ

Макрон заявив про затримання танкера, що йшов з РФ

07:31 29.05.2026
На Київщині чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири – поліція

На Київщині чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири – поліція

ВАЖЛИВЕ

США розпочали атаку на Іран – CENTCOM

Гнатов: влада шукає механізми демобілізації та готує рішення щодо підвищення виплат військовослужбовцям

Зеленський: За рік після створення угруповання СБС уражено російських цілей на майже $40 млрд

Російські БпЛА атакували два цивільних торговельних судна у Чорному морі

МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

ОСТАННЄ

Прокуратура: 19-річного мешканця Полтавщини підозрюють у вбивстві військового на замовлення РФ

Внаслідок ворожого удару по залізничному депо у Конотопі загинула співробітниця "Укрзалізниці", ще 4 працівників поранені

Виробник Patriot заявив, що не може гарантувати вчасні поставки ракет для союзників

Сибіга обговорив з колегою з Албанії розвиток партнерства та спільного шляху до вступу в ЄС

Зеленський знову звернеться до лідерів Євросоюзу на саміті – лист Кошти до лідерів ЄС

Давидюк склав присягу народного депутата

ЗАЕС опинилася в блекауті в 19-й раз – МАГАТЕ

Одна людина загинула, ще 4 постраждали через атаку ворожого дрона на Сумщині – ОВА

Україна вперше відзначає День Сил безпілотних систем – Зеленський

Колишній віцеадмірал ВМС України засуджений до 15 років ув'язнення за перехід на сторону ворога

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА