СБУ затримала мешканця Кіровоградської області, який готував теракти в Харкові

Співробітники УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури затримали мешканця Кіровоградської області, який готував теракти в Харкові.

"34-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом готування до вчинення терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України). За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний шукав легкий заробіток через телеграм і отримав замовлення на організацію вибухів у Харкові, за це йому обіцяли заплатити $10 тис.

За вказівкою замовника, чоловік приїхав до Харкова, орендував квартиру та розпочав підготовку до вчинення теракту.

За інструкціями куратора він мав виготовити два саморобні вибухові пристрої.

"Для реалізації злочинного задуму він отримав детальні рекомендації щодо виготовлення вибухової речовини загальною масою близько 12 кг, а також оснащення вибухових пристроїв мобільними телефонами для дистанційного приведення в дію. За версією слідства, метою запланованого теракту було залякування населення та дестабілізація суспільно-політичної обстановки в регіоні в умовах воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

Реалізувати задум фігурант не встиг, бо був затриманий правоохоронцями.

Наразі триває встановлення всіх обставин підготовки терактів, а також перевіряється причетність представників російських спецслужб до їхньої організації та координації.