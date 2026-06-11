Інтерфакс-Україна
Події
10:46 11.06.2026

Зеленський знову звернеться до лідерів Євросоюзу на саміті – лист Кошти до лідерів ЄС

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Зеленський знову звернеться до лідерів Євросоюзу на саміті – лист Кошти до лідерів ЄС
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів Європейського союзу на черговому засіданні Європейської ради, яке пройде 18-19 червня в Брюсселі.

Про це йдеться у листі-запрошенні до глав держав та урядів країн-членів ЄС президента Європейської ради Антоніу Кошти, текст якого оприлюднено у четвер в Брюсселі.

"Україна залишається важливим питанням у нашому порядку денному, і ми розпочнемо наше обговорення з виступу президента Зеленського. Україна продемонструвала новий успіх на полі бою, тоді як Росія не досягає своїх військових та стратегічних цілей. Дедалі більш безрозсудна та безвідповідальна поведінка Росії щодо держав-членів ЄС є неприйнятною та сигналізує про протилежність силі. Наш двосторонній підхід – підтримка України та посилення тиску на Росію – працює", – йдеться в листі.

Кошта зазначив, що це засідання "надасть можливість послати потужний сигнал єдності та, я очікую, привітати відкриття першого кластера розділів у переговорах про вступ з Україною та Молдовою, що є важливою віхою на їхньому шляху до ЄС". "Це покладе край тривалому глухому куту в процесі вступу цих двох країн. Разом з імпульсом щодо Західних Балкан, який спостерігався під час нашого нещодавнього саміту в Тіваті з партнерами цього регіону, процес розширення отримав новий імпульс", – наголосив президент Європейської ради.

Анонсуючи загальний порядок денний, він зазначив, що "у складному геополітичному контексті ми розглянемо кілька ключових питань для наших громадян та наших компаній, включаючи конкурентоспроможність та глобальні економічні виклики, багаторічну фінансову рамку Європейського Союзу на 2028-2034 роки, а також Україну та ситуацію на Близькому Сході".

Кошта вказав, що нещодавні вторгнення дронів у повітряний простір ЄС, включаючи падіння російського дрона, який перевозив вибухівку, в житловий будинок у Румунії, "підкреслюють терміновість просування нашого спільного порядку денного оборонної готовності, зокрема шляхом зміцнення східного флангу ЄС". "Хоча досягнуто прогресу у витратах та можливостях оборони, ще багато чого потрібно зробити", – наголосив він.

Також предметом обговорення будуть останні події на Близькому Сході, включаючи конфлікт в Ірані та його ширші наслідки, зокрема для цін на енергоносії. "Ми також обговоримо драматичну ситуацію в Газі та на Західному березі річки Йордан, а також події в Лівані, включаючи продовження зусиль ЄС щодо підтримки припинення вогню та ліванської держави та її народу", – додав президент Європейської ради.

У листі конкретизується, що як і на попередніх – і майбутніх – засіданнях Європейської Ради, "наші обговорення будуть зосереджені на наріжному камені процвітання та соціальної моделі Європи: конкурентоспроможності нашої економіки". "Тому ми розпочнемо нашу зустріч з огляду прогресу в порядку денному "Одна Європа, один ринок" разом з Президентом Європейського Парламенту, Президентом Європейської Комісії та в рамках презентації основних результатів головування Кіпру президентом Христодулідесом. Поточний спільний моніторинг, який здійснюють три інституції, сприятиме цьому обговоренню", – додав Кошта.

Також економічні питання будуть предметом обговорення лідерів під час вечері. "Я хотів би, щоб ми зосередилися на глобальних макроекономічних дисбалансах та їхньому наслідку для конкурентоспроможності та процвітання Європи. Мета полягає в тому, щоб виробити спільне розуміння викликів та надати Комісії рекомендації щодо подальших дій. Європа повинна виконати свою економічну домашню роботу, але водночас чесна конкуренція на світовому рівні вимагає рівних умов гри", – пояснив президент Європейської ради.

Лідерам також запропоновано обговорити головний фінансовий документ ЄС – Багаторічну фінансову рамкову програму.

Іншими питаннями Кошта назвав міграцію, незаконні наркотики. "Наша зустріч розпочнеться у четвер, 18 червня, о 18:00, і моя мета – завершити роботу після обіду у п’ятницю, 19 червня", – деталізував президент Європейської ради.

Теги: #лідери_єс #єс #зеленський #саміт

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