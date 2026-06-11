Давидюк склав присягу народного депутата

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Микола Давидюк, обраний до Верховної Ради України по партійному списку "Голосу", склав присягу народного депутата.

Як оголосив на пленарному засіданні Верховної Ради перший віцеспікер Олександр Корнієнко, Давидюк увійшов до фракції "Голос".

Давидюк був обраний у парламент на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному окрузі (№ 27 виборчого партійного списку "Голос"). Він народився 18 липня 1988 року. Закінчив НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю "іспанська мова та зарубіжна література". Кандидат політичних наук. У 2018 році проходив стажування в Harvard Kennedy School у Гарвардському університеті. За інформацією "Руху Чесно", Давидюк балотувався до Верховної Ради 8-го скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.