Інтерфакс-Україна
Події
10:39 11.06.2026

ЗАЕС опинилася в блекауті в 19-й раз – МАГАТЕ

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ЗАЕС опинилася в блекауті в 19-й раз – МАГАТЕ

10 червня близько 21:00 за місцевим часом Запорізька АЕС в 19-й раз від початку військового конфлікту повністю втратила зовнішнє електропостачання внаслідок обстрілу електричної підстанції, розташованої на іншому березі річки Дніпро, повідомило МАГАТЕ в мережі X в четвер.

"Ця остання втрата резервної лінії "Фероплавна-1" напругою 330 кВ сталася в той час, коли станція готується до ремонту головної лінії електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кВ", – зазначили в агентстві.

ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ була відключена з 24 березня цього року в рамках шостого локального перемир’я, узгодженого з обома сторонами для сприяння відновленню другого зовнішнього джерела електропостачання.

Як наголосило МАГАТЕ в черговий раз, експлуатація станції з єдиною лінією електропередачі, що залишилася, робить її надзвичайно вразливою до перебоїв у роботі енергомережі, пов’язаних із конфліктом, як це знову сталося 10 червня. Наразі ЗАЕС покладається на аварійні дизель-генератори для забезпечення охолодження шести зупинених реакторів та підтримки інших життєво важливих функцій ядерної безпеки.

"Остання втрата зовнішнього електропостачання ще раз підкреслює надзвичайну вразливість електромережі та постійні загрози ядерній безпеці під час війни", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Теги: #блекаут #магате #заес

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